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Передача Костина помогла "Эдмонтону" обыграть "Вегас" в НХЛ

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На счету форварда пять очков в 10 матчах.

"Эдмонтон" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Эдмонтона" Клим Костин помог своей команде добиться успеха. Россиянин оформил голевую передачу на Ника Бьюгстада, который забросил первую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал ничейным, 2:2.

В нынешнем плей-офф НХЛ Клим Костин провел 10 матчей, забросил три шайбы и отдал две голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Дадонова помогли "Далласу" обыграть "Сиэтл" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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