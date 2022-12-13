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Две передачи Дадонова помогли "Далласу" обыграть "Сиэтл" в плей-офф НХЛ

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На счету форварда восемь очков в десяти матчах.

"Даллас" обыграл "Сиэтл" со счетом 3:6 в четвертом матче полуфинальной серии Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Климат Плэдж-Арене" в Сиэтле.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами. Он помог отличиться Джо Павелски и Максу Доми. Счет в серии стал ничейным, 2:2.

В нынешнем плей-офф НХЛ Евгений Дадонов провел 10 матчей, забросил четыре шайбы и отдал четыре голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что дубль Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Эдмонтон" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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