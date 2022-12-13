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Дубль Барбашева помог "Вегасу" обыграть "Эдмонтон" в плей-офф НХЛ

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 6:4 в первом матче полуфинальной серии Запада в Кубке Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей в первом и третьем периодах.

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел шесть матчей, забросил три шайбы и отдал две голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" обыграла "Торонто" в плей-офф НХЛ, Бобровский отразил 34 броска.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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