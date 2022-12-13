"Флорида" обыграла "Торонто" в плей-офф НХЛ, Бобровский отразил 34 броска

Вратарь был признан третьей звездой матча.

"Флорида" обыграла "Торонто" со счетом 4:2 в первом матче полуфинальной серии на Востоке в Кубке Стэнли. Игра прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча. Вратарь отразил 34 броска по своим воротам и пропустил две шайбы во втором периоде.

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел шесть матчей, в которых пропустил 19 шайб.

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Видео: YouTube / SPORTSNET