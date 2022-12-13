  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
144
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Флорида" обыграла "Торонто" в плей-офф НХЛ, Бобровский отразил 34 броска

0 0

Вратарь был признан третьей звездой матча.

"Флорида" обыграла "Торонто" со счетом 4:2 в первом матче полуфинальной серии на Востоке в Кубке Стэнли. Игра прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча. Вратарь отразил 34 броска по своим воротам и пропустил две шайбы во втором периоде.

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел шесть матчей, в которых пропустил 19 шайб.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге молодой хоккеист попал в больницу после тренировки.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, сергей бобровский, хк торонто мэйпл лифс, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии