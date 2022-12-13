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В Петербурге молодой хоккеист попал в больницу после тренировки
Сегодня, 15:58
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В Петербурге молодой хоккеист попал в больницу после тренировки

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Во время тренировки мальчик получил удар по лицу.

В Петербурге 14-летний хоккеист попал в больницу после тренировки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Выборгском районе. Во время тренировки хоккеист получил удар по лицу. Его доставили из травмпункта в  детскую городскую больницу имени Раухфуса.

У мальчика диагностировали закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга. По предварительным данным, хоккеист объяснил свои травмы неудачной тренировкой в спортшколе на Парнасе.

Ранее ХК СКА объявил об уходе Никиты Гусева.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, санкт-петербург, тренировка, хоккеист
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Новости СПб,

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