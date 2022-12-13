В Петербурге молодой хоккеист попал в больницу после тренировки

Во время тренировки мальчик получил удар по лицу.

В Петербурге 14-летний хоккеист попал в больницу после тренировки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Выборгском районе. Во время тренировки хоккеист получил удар по лицу. Его доставили из травмпункта в детскую городскую больницу имени Раухфуса.

У мальчика диагностировали закрытый перелом носа и подозрение на сотрясение мозга. По предварительным данным, хоккеист объяснил свои травмы неудачной тренировкой в спортшколе на Парнасе.

Ранее ХК СКА объявил об уходе Никиты Гусева.

Фото: Piter.tv