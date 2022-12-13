ХК СКА объявил об уходе Никиты Гусева

Игрок расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.

Нападающий Никита Гусев покинул петербургский "СКА". Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

30-летний игрок расторг контракт с "армейцами" по взаимному согласию сторон. Гусев выступал за СКА с 2015-го по 2019-й и с 2021-го по 2023-й годы. В составе армейского клуба форвард завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2016/17. Также Гусев является лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 430 (149+281) очков в 369 матчах.

Ранее мы сообщали, что открытие "СКА Арены" перенесено на осень.

Фото: ska.ru