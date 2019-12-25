"Зенит" объявил об уходе Зделара

Футболист провел за клуб 10 матчей во всех турнирах.

Полузащитник "Зенита" Саша Зделар покинул клуб. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по взаимному соглашению сторон. В нынешнем сезоне серб провел всего один матч за сине-бело-голубых.

Саша Зделар перешел в "Зенит" из ЦСКА в феврале 2025 года. В составе команды полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Фото: fc-zenit.ru