"Зенит" объявил об уходе Зделара

Полузащитник "Зенита" Саша Зделар покинул клуб. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по взаимному соглашению сторон. В нынешнем сезоне серб провел всего один матч за сине-бело-голубых.
Саша Зделар перешел в "Зенит" из ЦСКА в феврале 2025 года. В составе команды полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.
Ранее мы сообщали, что "Аль-Иттихад" ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Педро.
Фото: fc-zenit.ru
