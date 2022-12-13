Открытие "СКА Арены" перенесено на осень

"СКА Арена" будет открыта в конце августа-начале сентября 2023 года, несмотря на сроки окончания работ, обозначенных в договоре по концессии (не позднее 1 мая). Об этом "Деловому Петербургу" заявил гендиректор ООО "СКА Арена" Дмитрий Сватковский.
Объект на проспекте Гагарина завершат к новому хоккейному сезону. На данный момент, по словам руководителя, строители достигли почти 90% готовности. Технологические процессы и общая стройка практически завершены.
Также в издании напомнили, что заключённый договор подразумевает штрафы за нарушение сроков строительства более чем на два месяца. Сватовский пояснил, что на этот случай действует льготный режим.
Ранее мы сообщили о том, что строительство Большого Смоленского моста запланировано на IV квартал 2023 года.
Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена"
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