Открытие "СКА Арены" перенесено на осень

В договоре по концессии обозначено, что строительство должно было завершиться не позднее 1 мая 2023 года.

"СКА Арена" будет открыта в конце августа-начале сентября 2023 года, несмотря на сроки окончания работ, обозначенных в договоре по концессии (не позднее 1 мая). Об этом "Деловому Петербургу" заявил гендиректор ООО "СКА Арена" Дмитрий Сватковский.

Объект на проспекте Гагарина завершат к новому хоккейному сезону. На данный момент, по словам руководителя, строители достигли почти 90% готовности. Технологические процессы и общая стройка практически завершены.

Также в издании напомнили, что заключённый договор подразумевает штрафы за нарушение сроков строительства более чем на два месяца. Сватовский пояснил, что на этот случай действует льготный режим.

Ранее мы сообщили о том, что строительство Большого Смоленского моста запланировано на IV квартал 2023 года.

Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена"