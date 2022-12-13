Строительство Большого Смоленского моста запланировано на IV квартал 2023 года

Разработку проектной документации намерены закончить в III квартале.

К строительству Большого Смоленского моста через Неву намерены приступить в IV квартале текущего года. Об этом заявил врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов в интервью РИА Новости.

Также руководитель добавил, что разработка проектной документации к мосту запланирована на III квартал.

Напомним, что строительство разводной переправы через Неву было одобрено в ноябре 2021 года советом по сохранению культурного наследия.

Ранее эксперт прокомментировал будущее строительство Большого Смоленского моста в Петербурге.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга