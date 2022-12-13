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Строительство Большого Смоленского моста запланировано на IV квартал 2023 года
Сегодня, 9:51
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Строительство Большого Смоленского моста запланировано на IV квартал 2023 года

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Разработку проектной документации намерены закончить в III квартале.

К строительству Большого Смоленского моста через Неву намерены приступить в IV квартале текущего года. Об этом заявил врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов в интервью РИА Новости.

Также руководитель добавил, что разработка проектной документации к мосту запланирована на III квартал.

Напомним, что строительство разводной переправы через Неву было одобрено в ноябре 2021 года советом по сохранению культурного наследия.

Ранее эксперт прокомментировал будущее строительство Большого Смоленского моста в Петербурге.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Теги: большой смоленский мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:22

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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