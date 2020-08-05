Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

Глава РПЦ помолился за благополучие граждан Ливана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. Соответствующее заявление главы РПЦ размещено на официальном портале.

Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым - пожелания скорейшего выздоровления сообщение патриарха Кирилла

Глава РПЦ пожелал стойкости ливанским медикам, сотрудника спасательных служб и специалистам, которые занимаются преодолением последствий произошедшего.

Молюсь Господу Иисусу Христу, да подаст он исцеление пострадавшим, да упокоит души погибших, да ниспошлет Ливану - мир, благополучие и спокойствие сообщение патриарха Кирилла

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В настоящее время больницы Бейрута переполнены пострадавшими. Раненых - около четырех тысяч человек. Еще 78 местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим.

Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте.



Видео: Youtube/Naga Wyspa