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Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

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Глава РПЦ помолился за благополучие граждан Ливана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. Соответствующее заявление главы РПЦ  размещено на официальном портале. 

Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым - пожелания скорейшего выздоровления

сообщение патриарха Кирилла

Глава РПЦ пожелал стойкости ливанским медикам, сотрудника спасательных служб и специалистам, которые занимаются преодолением последствий произошедшего.

Молюсь Господу Иисусу Христу, да подаст он исцеление пострадавшим, да упокоит души погибших, да ниспошлет Ливану - мир, благополучие и спокойствие

сообщение патриарха Кирилла

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. В Ливане считают, что причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Разрушенными оказалась половина зданий города. В настоящее время больницы Бейрута переполнены пострадавшими. Раненых - около четырех тысяч человек. Еще 78 местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим. 

Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте.


Видео: Youtube/Naga Wyspa

Теги: бейрут, взрыв, ливан, патриарх кирилл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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