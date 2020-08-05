Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте

Американские дипломаты предупредили о токсичных газах в атмосфере Бейрута после взрыва аммиачной селитры.

Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в морском порту Бейрута. Об этом сообщили представители дипломатической миссии США в Ливане.

Имеются сообщения о токсичных газах, высвободившихся в ходе взрыва, так что всем находящимся неподалеку стоит оставаться в помещении и по возможности носить маски американские дипломаты

Напомним, что расследование службы национальной безопасности Ливана о нахождении в порту Бейрута значительного количества аммиачной селитры началось пять месяцев назад. Чиновники напомнили, что хранившийся запас считался взрывоопасным. Вещество было конфисковано. Оно содержалось на корабле под флагом одной африканской страны. Силовые государственные структуры Ливана отмечают, что взрыв произошел в момент проведения в порту сварочных работ.

Напомним, что в Бейруте вечером 4 августа прогремел взрыв. Из-за этого разрушенными оказалась половина зданий города. Местные госпитали переполнены ранеными. Найдено около четырех тысяч пострадавших. Еще 78 местных жителей считаются погибшими. Многие пропали без вести. В Ливане объявлен трехдневный траур по погибшим.

Появилось видео церковной службы во время взрыва в Ливане.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance