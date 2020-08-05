В госпиталях остаются около четырех тысяч раненых.

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек. Об этом сообщил местный телеканал Аль-Джазира" со ссылкой на минздрав Ливана. На данный момент известно, что более четырех тысяч человек ранено. Власти страны ожидают роста количества пострадавших, так как многие люди остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают извлекать тела из обрушившихся зданий.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. Из-за этого разрушенными оказалась половина зданий города. В настоящее время больницы Бейрута переполнены пострадавшими.

На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим. Глава государства собрал экстренное собрание правительства. Мишель Аун объявил о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

Франция назвала условия оказания помощи Ливану.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance