Глава МИД Франции заявил, что Ливан должен "помочь себе сам", чтобы Париж смог помочь Бейруту.

Франция назвала условия оказания помощи Ливану. Об этом во время пресс-конференции в здании МИД Ливана в Бейруте рассказал глава ведомства Жан-Ив ле Дриан.

Французский министр объяснил, что Париж готов помочь Ливану в решении проблемы экономического кризиса. Однако для этого правительство Бейрута должно согласовать необходимые реформы.

Франция всегда будет на стороне Ливана, но для реализации намерений ливанские власти должны выполнить свою часть работы, помогите себе сами, чтобы мы могли помочь вам Жан-Ив ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что Жан-Ив ле Дриан с 22 июля находится в Бейруте с официальным визитом. В среду он провел рабочую встречу с президентом ливана Мишелем Ауном.

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Видео: YouTube / FRANCE 24