Франция поддержит Грецию и Кипр против Турции.

Эмманюэль Макрон призвал вводить санкции против нарушителей морского пространства Евросоюза на территории Восточного Средиземноморья. Об этом глава Франции заявил во время встречи с лидером Кипра. Трансляцию встречи вел Елисейский дворец.

Хочу еще раз выразить полную солидарность с Франции с Кипром, но также с Грецией на фоне нарушений их суверенитета со стороны Турции Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам политика, неприемлемо, чтобы пространство стран-участниц ЕС ставилось под угрозу или нарушалось третьими государствами. По словам Макрона, для Евросоюза будет большой ошибкой оставить обеспечение безопасности данного региона третьим государствам. Он напомнил, что Москва и Анкара наращивают влияние в данном регионе.

Можете рассчитывать на помощь Франции ... Европа наиболее твердо должна защищать свой суверенитет Эмманюэль Макрон, президент Франции

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