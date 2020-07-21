Макрон поприветствовал заключение сделки по антикризисному плану ЕС

Президент Франции назвал завершение переговоров "историческим днем для Европы".

Эмманюэль Макрон поприветствовал заключение сделки по антикризисному плану Евросоюза. Об этом президент Франции заявил в собственном Twitter-аккаунте. Он назвал проведенный день на совещании с представителями стран-участниц ЕС "историческим для Европы". Сторонам удалось найти компромисс для сделки по созданию фонда восстановления экономики региона, а также по многолетнему финансовому плану.

Напомним, что саммит Европейского союза продлился четыре дня вместо запланированных двух. Стороны разошлись утром 21 июля. Главы стран ЕС вели сложные переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом поддержки европейской экономики после завершения пандемии коронавируса.

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Видео: Youtube/ FRANCE 24