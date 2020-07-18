В субботу, 18 июля, стало известно о том, что ЕС выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщает ТАСС.
Евросоюз отметил, что соответствующие санкции противоречат международному праву.
Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний
сказано в документе ЕС
Также в ЕС отметили, что они глубоко озабочены ростом количества случаев применения санкций или угроз со стороны Америки против европейских компаний.
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