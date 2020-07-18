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ЕС выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2"

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По мнению представителя ЕС, подобные меры противоречат международному праву.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что ЕС выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз отметил, что соответствующие санкции противоречат международному праву. 

Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний

сказано в документе ЕС

Также в ЕС отметили, что они глубоко озабочены ростом количества случаев применения санкций или угроз со стороны Америки против европейских компаний.

Ранее мы сообщали о том, что Джонсон надеется на возвращение Британии к нормальной жизни к Рождеству.

Видео:МИД России

Теги: евросоюз, северный поток - 2, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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