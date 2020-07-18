По мнению представителя ЕС, подобные меры противоречат международному праву.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что ЕС выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз отметил, что соответствующие санкции противоречат международному праву.

Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний сказано в документе ЕС

Также в ЕС отметили, что они глубоко озабочены ростом количества случаев применения санкций или угроз со стороны Америки против европейских компаний.

Ранее мы сообщали о том, что Джонсон надеется на возвращение Британии к нормальной жизни к Рождеству.

Видео:МИД России