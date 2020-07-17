Джонсон надеется на возвращение Британии к нормальной жизни к Рождеству

Премьер призвал соблюдать граждан санитарно-эпидемиологические нормы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что Британия вернётся к нормальной жизни к Рождеству. Об этом пишет "Интерфакс".

По его словам, к этому празднику Великобритания, возможна, сможет снять все ограничения, введённые из-за COVID-19, и вернуться к прежней жизни.

Джонсон добавил, что в последние три недели в стране ежедневно регистрируется менее одной тысячи заболеваний. Количество скончавшихся по причине коронавируса также продолжает снижаться. В связи с этим премьер заявил, что с 1 августа в Британии сможет возобновить работу большинство досуговых предприятий — такие как салоны красоты, казино и спортивные объекты. Однако ночные клубы пока открыться не смогут.

Борис Джонсон призвал соблюдать граждан санитарно-эпидемиологические нормы — социальную дистанцию, мытьё рук, ношение масок и перчаток в общественных местах и в транспорте.

Всего в Великобритании от COVID-19 зарегистрировано 294 116 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались от ней, умерли 45 204 человека.

Ранее Борис Джонсон попросил не заниматься переписыванием истории.

Видео: Youtube/dailymirror