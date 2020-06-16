Джонсон выступил в поддержку экс-премьера Уинстона Черчилля.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон попросил не заниматься переписыванием истории. Об этом он написал в колонке в газете Telegraph.

В пятницу, 12 июня, лондонские власти приняли решение закрыть фанерный щитами памятник Черчиллю, мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне и скульптуру первому после падения режима апартеида президенту ЮАР Нельсону Манделе. Джонсон опасался вандалов, которые пытались нанести расистские надписи на памятник Черчиллю.

Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру…Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам. Он изменил свой взгляд на Индию, и её способность получить независимость; и что бы он ни говорил об исламе в 1890-х годах, он также построил в 1940-е годы Мечеть в Риджентс-парке. - Борис Джонсон, глава правительства Великобритании

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Видео: Youtube/The Telegraph