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В Нью-Йорке полицейских отравили молочным коктейлем с отбеливателем

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Пострадавших доставили в районную больницу.

В Нью-Йорке полицейских отравили молочным коктейлем с отбеливателем. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице профсоюза полицейских Police Benevolent Association.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. В заявлении сказано, что трое полицейских были задействованы на протестах в Нижнем Манхэттене. Они зашли в ресторан Shake Shack. Спустя некоторое время, стражи порядка обнаружили, что в их напитках содержится токсическое вещество.  Затем их отправили в больницу. Медики утверждают, что пострадавшие идут на поправку.

В профсоюзе полиции заявили, что данное происшествие свидетельствует о том, что в стране обстановка ухудшилась до критического уровня.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме.

Видео: Youtube/New York Daily News

Теги: акции протеста, нью-йорк, полицейских отравили молочным коктейлем
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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