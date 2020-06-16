Президент США Дональд Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме. Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter.
Накануне стало известно, что президент возобновил свои выступления на митингах перед сторонниками. Первое такое мероприятие было запланировано в Оклахоме. Затем политик должен был выступить во Флориде, Северной Каролине и Аризоне. По словам Трампа, к нему обратились с предложением рассмотреть перенос даты из уважения к Дню освобождения рабов. Именно поэтому президент решил перенести митинг на 20 июня.
Напомним, что Трамп долгое время не проводил встречи со своими избирателями. Это связано с тем, что во многих штатах до сих пор запрещены массовые мероприятия.
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Видео: Youtube/Fox News
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