Власти хотят нарастить добычу с 439,3 млн тонн до 485 млн тонн к 2035 году.

В России одобрена программа развития угольной промышленности. Её подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сказано на сайте кабинета министров.

Программа предполагает полное обновление мощностей. Власти намерены создать новые производственные комплексы в Ростовской области, Кузбасе, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Анонсирована синхронизация портовой и железнодорожной инфраструктуры. До 2025 года запланировано техническое перевооружение и увеличение объемов обогащения угля. Затем, до 2030 года хотят завершить реструктуризацию отрасли и сформировать центры угледобычи. Завершающим этом программы станет повышение производительности труда и достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

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Видео: government.ru