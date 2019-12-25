Применения силы полицейскими будут регламентироваться более строгими правилами.

Вашингтон анонсировал реформу полиции. Уже сегодня, 16 июня, президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий указ.

Реформа допускает выделение федеральных грантов для подготовки полицейских с целью замотивировать полицейских использовать практику мирного решения конфликтов. Представитель исполнительной власти подчеркнул, что власти начнут рассматривать жалобы граждан на применение правоохранительными органами силы. Будет улучшен обмен информацией между госструктурами. Полицейского не возьмут на работу, пока не проверят его прошлое.

В Белом доме заявили, что реформа направлена на сближение правоохранительных органов и жителей Соединенных Штатов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Сербия начала подготовку к визиту Владимира Путина.