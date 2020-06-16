Российский президент посетит Белград в октябре.

Сербия начала подготовку к визиту Владимира Путина. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич на церемонии формирования новых армейских бригад в городе Таково.

На данный момент в крупнейшем православном храме региона – Святого Саввы Сербского ведутся работы по украшению фасада. В процессе задействованы российские специалисты и средства. Как только работы закончатся, Владимир Путин посетит Сербию.

Страница Мирослава Евангелия будет возвращена в Сербию и помещена в Национальный музей. - Александр Вучич, президент Сербии

Кроме того, Вучич приедет в Москву на парад Победы. В торжественном мероприятии примет участие гвардия Сербии. Перед парадом в честь 75-летия Победы, лидеры стран пообщаются тет-а-тет.

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Видео: kremlin.ru