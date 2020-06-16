Сербия начала подготовку к визиту Владимира Путина. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич на церемонии формирования новых армейских бригад в городе Таково.
На данный момент в крупнейшем православном храме региона – Святого Саввы Сербского ведутся работы по украшению фасада. В процессе задействованы российские специалисты и средства. Как только работы закончатся, Владимир Путин посетит Сербию.
Страница Мирослава Евангелия будет возвращена в Сербию и помещена в Национальный музей.
- Александр Вучич, президент Сербии
Кроме того, Вучич приедет в Москву на парад Победы. В торжественном мероприятии примет участие гвардия Сербии. Перед парадом в честь 75-летия Победы, лидеры стран пообщаются тет-а-тет.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ЕС И Великобритания решили возобновить переговоры по Brexit.
Видео: kremlin.ru
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