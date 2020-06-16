ЕС И Великобритания решили возобновить переговоры по Brexit

Обе стороны согласились, что в отношениях ЕС и Великобритании нужен новый импульс.

Евросоюз и Великобритания решили возобновить переговоры по Brexit. Об этом стало известно после онлайн-саммита.

Встречи запланированы на июль. Стороны хотят создать максимально благоприятные условия для заключения и ратификации сделки до конца 2020 года. В заявлении ЕС сказано, что представители Евросовета рассчитывают на скорейшее достижение понимания принципов, которые закладываются в основу любого соглашения.

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. Страна три года вела переговоры с Евросоветом об условиях выхода. Несмотря на выход Соединенного Королевства из состава ЕС, все нормы по-прежнему остаются в силе.

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Видео: Youtube/Guardian News