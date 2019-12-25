Трамп оценил планы Болтона опубликовать книгу "крайне неподобающим"

Трамп считает, что Джон Болтон часто не говорит правду.

Президент США Дональд Трамп оценил планы бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона опубликовать книгу "крайне неподобающим". Об этом стало известно после беседы американского лидера с журналистами в Белом доме.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что мемуары экс-чиновников проходят специальную процедуру проверки. Специалисты смотрят, чтобы в книгах не разглашались секретные сведения. Это своего рода цензура. Барр отметил, что Болтон "этот процесс не прошёл". Он назвал беспрецедентным, что Джон Болтон публикует материал при действующем президенте.

Напомним, что книга Джона Болтона должна выйти 23 июня. Однако её публикация несколько раз откладывалась. Это связано с тем, что экс-советник по нацбезопасности пытается распространить секретные сведения. С таким обвинением выступил Белый дом. Также, автор книги резко критикует действующего президента.

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