У таких пациентов в крови обнаружены два протеина, которые могут помочь в создании многообещающего препарата от коронавирусной инфекции.

Найдены более сильные антитела у переболевших COVID-19. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на исследователей университетского медицинского центра Амстердама.

Глава исследования, доктор Марит ван Гилс подчеркнула, что эти антитела в сотню раз сильнее, чем антитела, которые уже были раньше. Таким образом, чтобы успешно лечить пациентов их требуется меньше, а это значит, препарат из них будет дешевле производить. Она добавила, что теперь медики должны доказать, что эти антитела безопасны к применению.

Специалисты университетского медицинского центра Амстердама рассчитывают, что и удастся создать "коктейль" из антител, чтобы предотвращать новые случаи заражения COVID-19. Они хотят, чтобы этот препарат действовал как вакцина с коротким сроком действия.

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Видео: government.ru