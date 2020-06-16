Под стражей оказались около 36 протестующих.

В Атланте начались беспорядки после убийства ещё одного афроамериканца полицейскими. Об этом сообщает StarTribune со ссылкой на представителя местной полиции.

Недовольные граждане устроили акции протеста на улице. Они поджигали автомобили и местное кафе, били окна и перекрывали дороги. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Руководитель полицейского отдела в Атланте Эрика Шилдс подала в отставку после произошедшего. Полицейский, который стрелял по Бруксу был уволен. Его коллегу отстранили от оперативной работы.

Накануне 27-летний афроамериканец Рейшард Брукс умер после встречи с правоохранительными органами. Брукса задержали в пятницу вечером. Граждане высказали недовольство на то, что машина, в которой спал афроамериканец, перегородила часть площадки у фастфуда Wendy"s. Позднее выяснилось, что Брукс был пьян. Полиция попыталась задержать мужчину, но он выхватил у них электрошокер и попытался сбежать. В итоге силовики выстрелили в него. Афроамериканца отправили в больницу. Он умер после операции.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска.

Видео: Youtube/Reuters