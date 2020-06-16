Это связано с очередной вспышкой коронавируса, которая произошла на оптовом рынке в Пекине.

В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска. Об этом сказано в заявлении правительства.

Китайские власти решили перестраховаться и приняли решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает в город из эпидемиологически неблагоприятных районов с высоким уровнем риска. В правительстве заявили, что граждане должны сообщать об этом в гостиницу или домоуправление, где они остановились, в течение 12 часов после прибытия. Они обязаны сдать два теста на коронавирус и соблюдать карантин.

На данный момент, 22 квартала города являются зонами среднего уровня эпидемиологического риска. Высокий уровень эпидемиологического риска зафиксирован в квартале Хуасян (Фэнтай). Там расположен рынок "Синьфади" - крупнейшая торговая точка, которую закрыли после вспышки коронавируса. В районе Фэнтай объявили режим военного времени.

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