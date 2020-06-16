Проезд станет дешевле на одной линии во внепиковый период утром.

В Москве планируют снизить стоимость проезда в метро. Проект согласован с мэром города Сергеем Собяниным. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Власти решили провести этот эксперимент с целью перераспределения нагрузки на городскую транспортную систему. Снижение стоимости проезда запланировано на сентябрь. Если проект будет эффективным, то эти поправки распространят на несколько других сильно загруженных перегонов.

В ведомстве считают, что нужно находить альтернативу активному использованию автомобилей, так как это приводит к загрязнению воздуха и заболеваниям, которые появляются из-за малоподвижного образа жизни.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Госдума рассматривает проект об удаленной работе.

Видео: Youtube/Anton V.