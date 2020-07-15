Активисты наткнулись на президента Франции во время демонстрации у Елисейского дворца.

Перебранка Макрона с "желтыми жилетами" попала на видео. Ролик опубликовали местные журналисты из Twitter-аккаунта Brèves de presse. Президент Франции вступил в перебранку с активистами Парижа. Политик наткнулся на демонстрантов около Елисейского дворца во время празднования Дня взятия Бастилии.

На кадрах видно, что активисты окружили Макрона в тот момент, когда глава государства прогуливался по парку с супругой. Демонстранты начали скандировать антиправительственные лозунги и требовать отставки президента. Успокоить протестующих пытались охранники. Однако Макрон не побоялся подойти к активистам и поздравить их с памятным днем.

Политик призвал "желтые жилеты" сохранять спокойствие и аообевл, что у них не будет проблем.

Макрон предостерег Израиль от аннексии Палестины.

Видео: Twitter/ Brèves de presse