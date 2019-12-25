Президент Франции предостерег Нетаньяху от нарушения международного права.

Эмманюэль Макрон предостерег Израиль от аннексии Палестины. Об этом говорится в официальном коммюнике, распространенным Елисейским дворцом. Президент Франции призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от идеи захвата территории, относящейся к Палестине.

В рамках телефонных переговоров между политиками Макрон напомнил израильскому коллеге о том, что Париж является приверженцем мира на Ближнем Востоке. Шаг по аннексии земель Палестины будет рассматриваться Францией как противоречащий международному праву.

В заявлении указано на то, что Франция надеется на сохранение безопасности израильского государства. Президент Макрон выразил приверженность дружбе и доверию, которые связывают Париж и Иерусалим.

Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.