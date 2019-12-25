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Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана
Сегодня, 9:08
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lesjasap

Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана

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Правительство Израиля не пришло к единому решению.

Биньямин Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана. Об этом сообщили журналисты из Axios. Они заявили, что планы премьер-министром Израиля представлены на закрытой встрече, в которой участвовали глава Минобороны Бенни Гац, глава МИД Габи Ашкенази. 

Известно, что в программах по захвату предусмотрено как получение 30 процентов территорий региона, до аннексии лишь небольшой зоны. Все варианты продемонстрированы чиновникам на географических картах. 

В Axios добавили, что на встрече не были приняты итоговые территориальные решения. Ганц и Ашкенази настаивают против военного пути решения проблемы. Они надеются на мирный договор с Палестиной.

Палестина выбрала Россию вместо США.

Теги: биньямин нетаньяху, израиль, иордан, палестина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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