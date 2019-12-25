Америка потеряла доверие Палестины в качестве посредника в конфликте с Израилем.

Палестина выбрала Россию вместо США. Об этом заявил посол страны в Москве во время эфира для телеканала "Россия 24". Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале. Журналисты опубликовали разговор с Абделем Хафизом Нофалем. Чиновник объяснил, что Палестина хочет видеть РФ в качестве посредника в переговорах с Израилем в вопросе урегулирования территориального конфликта.

Мы, палестинцы, больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе Абдель Хафиз Нофаль, посол Палестины в Москве

Дипломат заметил, что Белый дом пытается навязать Палестине собственный план решения конфликта. Однако "сделка века" не имеет международной поддержки. При этом власти Палестины высоко оценивают роль России в "ближневосточном квартете". В него кроме США и РФ входят Евросоюз и ООН.

ООН поддержит "сделку века" в границах 1967 года.