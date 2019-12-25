Палестина попросила помощи у Путина

Глава Палестины хочет, чтобы Россия помогла устроить встречу с Израилем в Москве.

Палестина попросила помощи у Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на посла страны. Дипломат рассказал, что президент Палестины Махмуд Аббас попросил главу РФ организовать в Москве встречу с израильским правительством.

Мы очень хотим продолжать переговоры с Израилем на основе принципа двух государств палестинский дипломат

Палестина призвала Россию помочь в проведении конференции по урегулированию территориального конфликта между Палестиной и Израилем.

Напомним, что Палестина ранее разорвала все соглашения, заключенные с США и Израилем. Махмуд Аббас заявил, что страна снимает с себя все взятые ранее обязательства. В администрации президента добавили, что Палестина будет готова к сотрудничеству с Израилем только при условии присутствия третьей стороны.

ООН поддержит "сделку века" в границах 1967 года.