Палестина попросила помощи у Путина

Палестина попросила помощи у Владимира Путина. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на посла страны. Дипломат рассказал, что президент Палестины Махмуд Аббас попросил главу РФ организовать в Москве встречу с израильским правительством.
Мы очень хотим продолжать переговоры с Израилем на основе принципа двух государств
палестинский дипломат
Палестина призвала Россию помочь в проведении конференции по урегулированию территориального конфликта между Палестиной и Израилем.
Напомним, что Палестина ранее разорвала все соглашения, заключенные с США и Израилем. Махмуд Аббас заявил, что страна снимает с себя все взятые ранее обязательства. В администрации президента добавили, что Палестина будет готова к сотрудничеству с Израилем только при условии присутствия третьей стороны.
ООН поддержит "сделку века" в границах 1967 года.
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