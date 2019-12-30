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ООН поддержит "сделку века" в границах 1967 года
Сегодня, 9:02
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lesjasap

ООН поддержит "сделку века" в границах 1967 года

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Эксперты прокомментировали решение, предложенное Вашингтоном.

ООН намерена продолжать поддержку ближневосточного урегулирования. Основанием станут международное право и резолюции Совета безопасности и Генассамблеи. Эксперты настаивают на условии соблюдения границ 1967 года. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на официального представители генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика. Он заявил, что видит в будущем Палестину и Израиль соседними независимыми странами.

Накануне способ решения конфликта предложил Дональд Трамп. Палестина уже отвергла его проект и посоветовала арабским государствам его игнорировать. Позиция Трампа больше поддерживает сторону Израиля. В Кремле заявили, что подробно изучат предложение США. Однако сейчас главным остается отношение к "сделке века" самих Израиля и Палестины, а также арабских стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп озвучил "сделку века" по конфликту Израиля и Палестины.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: израиль, оон, палестина, сделка века
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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