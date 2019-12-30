Палестина не согласна с делением Иерусалима.

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление политика в эфире местного телевидения.

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Он заявил, что Иерусалим не продается, а сделки, которые предлагают в США, обречены на провал. Политик призвал свой народ сплотиться и отказаться от плана по ликвидации нацпроекта. Сейчас палестинцы остаются приверженными собственному государству со столицей в Иерусалиме. Они добиваются признания границы, которая была зафиксирована в 1967 году.

Напомним, что 28 января Дональд Трамп предложил документ по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Проект позволит палестинцам практически вдвое расширить свою территорию. Им предлагается создать свою столицу в Восточном Иерусалиме. Израиля обяжут заморозить строительство своих объектов на территориях Палестины на четыре года.

Ранее WSJ: "сделка века" Трампа в ключевых моментах ближе к позиции Израиля.

Видео: YouTube/phoenix, AFP News Agency, AFP, AP Archive