Трамп озвучил "сделку века" по конфликту Израиля и Палестины

Свое мнение по представленному проекту высказал и премьер-министр Израиля.

Президент США Дональд Трамп представил на суд общественности "сделку века" - план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План президента США предлагает закрепление двух государств - еврейского и палестинского, с фиксированными границами.

План Вашингтона заключается в том, чтобы Иерусалим стал неделимой столицей Израиля, а Восточный Иерусалим стал столицей Палестины. Как считает Трамп, так палестинцы увеличат свою территорию в два раза.

Также согласно документу, на 4 года предлагается заморозка строительства поселений Израиля на территории Палестины. На сами переговоры о государственности Палестины планируется потратить столько же лет. Израиль и США готовы признать независимость территории при определенных условиях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с президентом США назвал сделку реалистичным путем к миру.

Ранее мы сообщали о том, что Нетаньяху ознакомит президента РФ Владимира Путина с деталями американской "сделки века". Политик планирует вылететь в Москву из Вашингтона на встречу с российским лидером.

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