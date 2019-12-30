Нетаньяху ознакомит Путина с деталями американской "сделки века"

Политик планирует вылететь в Москву из Вашингтона на встречу с российским президентом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Москву из Вашингтона. В столице политик хочет встретиться с российском лидером Владимиров Путиным, чтобы рассказать ему о деталях американского плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, так называемой "сделкой века" президента США Трампа. Об этом сообщил ТАСС.

На данный момент Нетаньяху находится в столице Америки, где вел переговоры с Дональдом Трампом. В тот же день американский лидер сообщил, что во вторник обнародует план по урегулированию, и отметил поддержку Нетаньяху. Также Трамп подчеркнул, что палестинская сторона и ряд арабских стран могут одобрить план в дальнейшем.

В Кремле рассказали, что не станут комментировать план США до момента ознакомления с документом.

Ранее израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании.

Видео: IsraeliPM / YouTube