Девушка осуждена в России за контрабанду гашиша.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя защиты израильтянки.

Ранее президент России побеседовал о деле Иссахар с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и встретился с её родителями.

Напомним, что в октябре 2019 года 25-летнюю Иссахар приговорили в России к 7,5 годам тюрьмы. Её задержали в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, нашли 9,6 грамма гашиша.

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Фото: Instagram / _inaama