Песков заявил, что экс-премьер Медведев сам принял решение уйти в отставку 

По его мнению, правительство своей отставкой "дало президенту карт-бланш" на достижение целей.

В воскресенье, 26 января, стали известны подробности отставки правительства России, включая экс-премьера Медведева. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, экс-премьер Медведев сам принял решение уйти в отставку. Таким образом правительство своей отставкой "дало президенту карт-бланш" на достижение целей. Отмечается, что политики посчитали уход своим долгом.

Напомним, что на внесение в Госдуму кандидатуры нового премьер-министра по закону у Владимира Путина было две недели, однако он сделал это в первый же день. После заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, президент предложил кандидатуру Михаила Мишустина. Глава ФНС России дал свое согласие.

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Видео: Youtube / The Straits Times