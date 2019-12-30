Путин предложил кандидатуру премьер-министра

Кандидат согласился её принять.

Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Мишустин согласился занять эту должность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра, – отметила пресс-служба Кремля

Теперь эту кандидатуру должны рассмотреть в Госдуме.

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" 6 апреля 2010 года Михаил Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. До этого с января 2007 по март 2008 года он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку после послания Путина. Президент при этом предложил Медведеву стать зампредседателя Совбеза.

Фото: kremlin.ru