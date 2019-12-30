Путин предложил кандидатуру премьер-министра

Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, Мишустин согласился занять эту должность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра,
– отметила пресс-служба Кремля
Теперь эту кандидатуру должны рассмотреть в Госдуме.
Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" 6 апреля 2010 года Михаил Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. До этого с января 2007 по март 2008 года он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
Напомним, 15 января правительство России подало в отставку после послания Путина. Президент при этом предложил Медведеву стать зампредседателя Совбеза.
Фото: kremlin.ru
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