Эксперт: одновременная отставка премьер-министров России и Украины — это совпадение

Украинский премьер-министр подал в отставку 17 января.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали отставку российского, а затем и украинского премьер-министров хронологическим совпадением.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев после послания Владимира Путина Федеральному Собранию заявил о том, что правительство РФ уходит в отставку. Премьер-министр сложил свои полномочия и передал их новому главе правительства - Михаилу Мишустину. В пятницу, 17 января, в отставку подал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила по поводу "братских народов и единства во всем". Однако эксперт обратил внимание на то, что Гончарук вынужден был уйти совсем при других обстоятельствах. На YouTube появилась аудиозапись, где Гончарук якобы говорит, что Зеленский "примитивно понимает экономические процессы". Управление госохраны страны сразу отвергло причастность к обнародованию записи. Премьер-министр Украины также отрицал причастность к записи, но в отставку все же ушел.

"Однако из киевской истории следует простейший вывод, который стоит иметь в виду независимо от места жительства: обсуждать, а тем более критиковать за глаза людей вообще и начальство в частности — очень скверное занятие. Порой за ним следует увольнение", — отметили эксперты.

Фото: Алексей Гончарук / Instagram