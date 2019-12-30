Премьер-министр Украины подал в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьера.

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьера об отставке и рассмотрит его, сообщила пресс-служба президента.

Гончарук связывает свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявляет, что все эти разговоры были грамотно спланированы. Послушав их, создается впечатление, что сам премьер и его команда не уважают президента Украины. Гончарук отметил, что это может быть выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам.

Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности, – написал Гончарук

Свое заявление премьер написал, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту".

Видео: YouTube/ UATV Russian