Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьера об отставке и рассмотрит его, сообщила пресс-служба президента.
Гончарук связывает свою отставку с публикацией аудиозаписей его совещаний в правительстве. Он заявляет, что все эти разговоры были грамотно спланированы. Послушав их, создается впечатление, что сам премьер и его команда не уважают президента Украины. Гончарук отметил, что это может быть выгодно многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам.
Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности,
– написал Гончарук
Свое заявление премьер написал, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту".
Видео: YouTube/ UATV Russian
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