Зеленский заявил, что правительству нужны "новые мозги и сердца"

Но он признал, что у кабмина есть и достижения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству страны нужны "новые мозги и сердца".

- Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало, - сказал глава государства.

Но, по его мнению, быть правительством новых лиц мало. При этом он признал, что у нынешнего кабмина во главе с Алексеем Гончаруком есть достижения. Хотя их, опять же, мало.

В частности Зеленский отметил снижение инфляции, борьбу с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации промышленности.

Ранее было опубликовано фото заявления "по собственному" премьер-министра Украины.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна, Факти ICTV