Зеленский заявил, что правительству нужны "новые мозги и сердца"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству страны нужны "новые мозги и сердца".
- Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало, - сказал глава государства.
Но, по его мнению, быть правительством новых лиц мало. При этом он признал, что у нынешнего кабмина во главе с Алексеем Гончаруком есть достижения. Хотя их, опять же, мало.
В частности Зеленский отметил снижение инфляции, борьбу с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации промышленности.
Ранее было опубликовано фото заявления "по собственному" премьер-министра Украины.
Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна, Факти ICTV
Обсуждение ( 0 )