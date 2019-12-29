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На Украине будет новый премьер из-за недовольства олигарха

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В марте пройдет внеочередной заседание Верховной Рады.

Глава Правительства Украины Алексей Гончарук вновь подал в отставку. Премьер написал заявление 28 феврали, сообщает издание "Зеркало Недели", ссылаясь на свои источники. 

По данным СМИ, председатель кабмина захотел уйти из-за разногласий с бизнесменом Игорем Коломойским. Гоначарук, якобы, встретился с Зеленским, где президент рассказал премьеру о недовольстве олигарха. Оно связано со сменой глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Коломойского.

После этого Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Верховной рады, которое назначено на 4 марта. Позднее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о готовящихся кадровых перестановках в правительстве страны

Видео: Youtube / 112 Украина, Дмитрий Гордон, Радіо Свобода Україна

 

 

 

 
Теги: верховная рада, гончарук, зеленский, коломойский
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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