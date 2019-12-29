В партии "Слуга народа" анонсировали кадровые перестановки

Заявление главы фракции в Раде было сделано на шоу Савика Шустера.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил о кадровых перестановках в правительстве страны. Объясняя свою позицию на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером", он рассказал, что нужда в кадровых изменениях и стала причиной внеочередного заседания Рады, о котором стало известно ранее.

Арахамия отметил, что кадровые усиления позволят сделать правительство более опытным. При этом он оказался рассказывать, кто именно из действующих политиков может быть сменен. Им точно не станет бывший вице-премьер Сергей Тигипко, отметил Арахамия.

Ранее мы сообщали о том, что опрос Центра имени Разумкова показал снижение рейтинга украинской партии "Слуга народа". За месяц он упал на 9% и теперь составляет 36%.

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