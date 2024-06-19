Евгений Шевченко прокомментировал обстановку на поле боя для ВСУ.

Отказ киевского режима и его западных партнеров от прекращения огня с каждым разом делает для Вооруженных сил Украины хуже условия, выдвигаемые Москвой. Соответствующее заявление сделал действующий депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Информацией местный парламентарий поделился в ходе интервью для директора украинского Института глобальных стратегий Вадима Карасева. Местный политик заметил, что будущее урегулирование регионального кризиса будет зависеть от положения ВСУ и ВС РФ на фронте. В то же время мужчина признал, что ситуация на поле боя складывается сейчас не в пользу Украины.

Условия Путина направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять. Евгений Шевченко, депутат Украины

Депутат Рады назвал ошибкой Киева отсутствие представителей РФ на конференции по Украине.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев