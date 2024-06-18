Евгений Шевченко прокомментировал итоги первого саммита по Украине в Швейцарии.

Киевский режим допустил ошибку, не пригласив российских представителей на конференцию в Швейцарии, посвященную мирному урегулированию регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделал действующий депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Информацией местный парламентарий поделился в ходе интервью для директора украинского Института глобальных стратегий Вадима Карасева.

Мы допустили ошибку, <…> что не пригласили представителей России на первый саммит [в Швейцарии]. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот. Евгений Шевченко, депутат Украины

Эксперт шоу добавил, что второй части подобной конференции по Украине не будет. Он пояснил, что Кремлю не для чего легитимизировать мероприятие в том случае, если они увидели последствия первого саммита. Речь идет о том, что порядка 90 процентов всех участников мероприятия в Швейцарии высказались за то, что без участия Москвы оно бесполезно.

"Мы так не договаривались". В Киеве взбесились из-за коварного плана НАТО.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев