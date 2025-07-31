В Раде подрались депутаты партии "Слуга народа"

Владлен Неклюдов и Геннадиий Касай стали участниками потасовки.

Потасовка между депутатами правящей партии на Украине "Слуга народа" произошла в зале Верховной Рады во время сегодняшнего заседания парламента. В прямом эфире инцидент транслировал местный телеканал "Рада". Известно, что в драке были задействованы народные депутаты Владлен Неклюдов и Геннадиий Касай. Ранее многие законодатели выступили с требованием к спикеру Руслану Стефанчуку о необходимости запуска официальной трансляции мероприятия. Сегодня политики должны рассмотреть закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны. Решение ограничить их полномочия на прошлой неделе вызвало массовые протесты по всей стране. А также чиновники с Банковой улицы получили угрозы со стороны коллективного Запада прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву.

Спустя несколько минут после призыва депутатов трансляция все же была запущена на парламентском канале "Рада". О том, что 31 июля впервые за три года в прямом эфире будет показано заседание Рады, ранее сообщила общественности парламентарий Ирина Геращенко. До 24 февраля 2022 года заседания парламента Украины транслировались в прямом эфире на одноименном канале. После начала специальной военной операции такая практика была прекращена под предлогом обеспечения мер безопасности. В течение двух последних лет заседания регулярно транслируют в YouTube и TikTok-каналах различные местные депутаты.

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Фото и видео: Телеканал "Рада"