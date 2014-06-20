"РИА Новости" получили доступ к запросу украинца к его помощнице Наталье Кузьменко.

В новостном агентстве "РИА Новости" распространили по социальным сетям аудиозапись якобы разговора Дениса Ермака перед тем, как иностранец отправился в Афганистан за партией наркотиков. На записи слышен разговор мужчины с его помощницей Натальей Кузьменко. Спикер просит сотрудницу заказать билеты ему и его спутникам в Кабул с одним багажом на троих, тогда как на обратную дорогу — багажные места для всех пассажиров. Дополнительно брат главы офиса Владимира Зеленского просит забронировать отдельные номера в гостинице для каждого человека.

Напомним, что информированный источник сообщил СМИ о том что Денис Ермак летом 2024 года привез из Афганистана наркотические вещества для политического руководства киевского режима. В поездке его сопровождали граждане страны Евгений Богатырев и этнический афганец Ахмад Касими,. Последние доставили груз в багаже. Маршрут пролегал через территорию Молдавии, Азербайджана и ОАЭ. Денис Ермак в период с 2014 по 2016 года являлся одним из участников агрессии Украины против жителей Донбасса в качестве снайпера. С марта по июнь 2022-го иностранец служил в 122-м батальоне военной части А7297 территориальной обороны ВСУ на должности старшего наводчика минометного взвода минометной батареи. Затем мужчина перешел в Главное управление разведки Украины. Там он служит по настоящее время в качестве снайпера.

Зеленский сосредоточился только на борьбе с конкурентами, заявили в Раде.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости